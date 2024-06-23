Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilin sona ermesiyle yoğunluğun azaldığı ilçede, ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere 8 günde 9 bin 400 ton atık topladı.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 1

Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm merkezlerinden Bodrum’daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti.

Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 2

Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 3

Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 4

Bodrum’da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı.

Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 5

Belediye başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca ilçe genelinde 340 personel ve 169 araçla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 6

ÇÖP ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Günde ortalama 150 ton bahçe atığının toplandığı ilçede bu oran, bayram tatilinde yüzde 33 artışla 200 tona çıktı.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 7

Günde ortala 690 ton toplanan atık miktarı ise bu süreçte 975 ton oldu.

Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 8
Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 9
Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 10
Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı - 11
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