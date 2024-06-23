Kurban Bayramı tatili bitti, Bodrum’da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı
Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilin sona ermesiyle yoğunluğun azaldığı ilçede, ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere 8 günde 9 bin 400 ton atık topladı.
Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm merkezlerinden Bodrum’daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti.
Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu.