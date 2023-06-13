Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? 2023 Kurban Bayramı tarihi



Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. İslamiyet'te iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı tarihi...