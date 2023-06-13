Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? 2023 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı tatili öncesi henüz tatil planı yapmamış seyahatseverler tatilini değerlendirmek için tarih araştırmalarına başladı. Bu yılın ikinci dini bayramı için geri sayıma geçen vatandaşlar, bayram tatili takvime odaklandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. İslamiyet'te iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı tarihi...