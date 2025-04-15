Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı takvimi
2025 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Tatil planlarına şimdiden yön vermek isteyenler, bayram tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle beraber Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak?
2025'in ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bayram tatilini yaz tatili planlarıyla birleştirmek isteyen pek çok kişi de tatil başlama tarihini ve bayrama dair diğer ayrıntıları merak ediyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında son bilgiler...