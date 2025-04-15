Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı takvimi

2025'in ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bayram tatilini yaz tatili planlarıyla birleştirmek isteyen pek çok kişi de tatil başlama tarihini ve bayrama dair diğer ayrıntıları merak ediyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında son bilgiler...