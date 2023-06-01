Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor)

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken tatil konusu da bir kez daha gündeme geldi. Bayram tatili planlarını günler öncesinden yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor) - 1

2023 yılı takviminde dini ve milli bayramlar tarihlerine yer verilmişti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü tatil tarihlerine çevrildi.

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor) - 2

Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor) - 3

Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor) - 4

TATİL 9 GÜN SÜRER Mİ?

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

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