Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (9 gün ihtimali üzerinden duruluyor)

TATİL 9 GÜN SÜRER Mİ?

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.