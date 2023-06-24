Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihi

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."