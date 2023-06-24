Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihi
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir süre kala gözler bir kez daha takvime çevrildi. Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.