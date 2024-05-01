Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? (2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)
Kurban Bayramı tatili, yaz aylarının gelmesine kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de bayramın keyfini sevdikleriyle sürmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?
2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, bayram öncesi plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl bayram sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?