Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili geri sayım başladı. 2025 yılında bayram tatilini erkenden planlamak isteyen milyonlarca kişi, "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Hem şehir dışı plan yapanlar hem de memleketine gitmek isteyenler, resmi tatil süresini merak ediyor. Bayram tatili 9 gün olup olmayacağı ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatil takvimi.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi - 1

2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve bayram arefesinin hangi güne denk geldiği, tatil rezervasyonu için planlama yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili merakla beklenen kararın belli olmasıyla birlikte, vatandaşların tatil takvimi değişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 bayram tatili takvimi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025 yılında Kurban Bayramı şu tarihlere denk geliyor:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi tatil takvimine göre Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe arefe günü öğleden sonra başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu durumda kamu çalışanları için 4,5 günlük bir resmi tatil söz konusu olacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi - 4

BAYRAM TATİLİ BU YIL UZATILMADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı.

Altun sosyal medya paylaşımında "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi - 5

BAYRAM TATİLİ YAPACAKLARA UYARI

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmayacağının kesinleşmesiyle birlikte, tatil planı yapacak olanların özellikle dönüş tarihlerini yoğun trafiği göz önünde bulundurarak belirlemesi öneriliyor.

Otobüs, tren ve uçak bileti almak isteyenler için erken rezervasyon fırsatları da yoğun ilgi görüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER