Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi
Kurban Bayramı tatiliyle ilgili geri sayım başladı. 2025 yılında bayram tatilini erkenden planlamak isteyen milyonlarca kişi, "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Hem şehir dışı plan yapanlar hem de memleketine gitmek isteyenler, resmi tatil süresini merak ediyor. Bayram tatili 9 gün olup olmayacağı ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatil takvimi.
2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve bayram arefesinin hangi güne denk geldiği, tatil rezervasyonu için planlama yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili merakla beklenen kararın belli olmasıyla birlikte, vatandaşların tatil takvimi değişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 bayram tatili takvimi.