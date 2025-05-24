Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 bayram tatili takvimi

2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve bayram arefesinin hangi güne denk geldiği, tatil rezervasyonu için planlama yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili merakla beklenen kararın belli olmasıyla birlikte, vatandaşların tatil takvimi değişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 bayram tatili takvimi.