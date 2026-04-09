Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2026 Kurban Bayramı takvimi
09.04.2026 10:08
Aydın Kayar
2026 Kurban Bayramı takvimi netleşirken, 9 günlük tatil ihtimali vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor.
2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nda on binlerce kişi hem kurban ibadetini yerine getirecek hem de tatil yaparak dinlenme fırsatı bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, Mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylelikle vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 5 buçuk gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
AREFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA TATİL BAŞLIYOR
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü oluyor. Arefe günleri öğleden sonra birçok yer kapalı olacak. Banka şubeleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, hastaneler (acil servisler hariç) ve diğer tüm kamu kurumları öğlene kadar çalışacak. Salı günü (26 Mayıs) öğleden sonra bayram tatili başlayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü arefeyle birlikte başlamasından dolayı Kabine toplantısında alınacak karar gereği kamu çalışanları idari izinli olarak sayılabilir ve 9 güne çıkabilir.
Hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi gününün tatil ilan edilmesi halinde, on binlerce kamu çalışanı 23-31 Mayıs tarihleri arasında toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.