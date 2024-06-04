Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi
Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı, bayrama kısa bir zaman kala yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bayramın 1. günü hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen vatandaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?