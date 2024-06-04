Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi

Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı, bayrama kısa bir zaman kala yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bayramın 1. günü hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi - 1

2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen vatandaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

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Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi - 3

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Konuyla ilgili resmi açıklama bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi - 5

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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