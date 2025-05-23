Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak)
Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda memurlara idari izin eklenerek tatil süresi 9 güne uzatılmıştı. Özellikle turizmde hareketlilik yaşanması için bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyordu. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayram tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra (arefe) olarak başlayacak. Kamuda normal mesai düzenine ise 10 Haziran Salı günü dönülecek. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? İşte, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…
Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Özellikle yaz sezonuna denk gelen bu dönemde tatil planlarını netleştirmek isteyenler, gözünü bayram tatili süresine çevirmişti. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken noterler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, eczaneler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatili Perşembe günü öğleden sonra geçerli olacak.