Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak)

Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda memurlara idari izin eklenerek tatil süresi 9 güne uzatılmıştı. Özellikle turizmde hareketlilik yaşanması için bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyordu. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayram tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra (arefe) olarak başlayacak. Kamuda normal mesai düzenine ise 10 Haziran Salı günü dönülecek. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? İşte, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…

Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak) - 1

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.  Özellikle yaz sezonuna denk gelen bu dönemde tatil planlarını netleştirmek isteyenler, gözünü bayram tatili süresine çevirmişti. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken noterler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, eczaneler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatili Perşembe günü öğleden sonra geçerli olacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak) - 2

BAYRAM TATİLİ KARARI BELLİ OLDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı.

Altun sosyal medya paylaşımında " Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak) - 3

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak) - 4

BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili merak devam ederken, bayram tatiliyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.

Konuya dair konuşan Bakan Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı tatili süresi uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi (Kurban Bayramı ne zaman, başlayacak) - 5

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNE'DE

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla ilgili asıl kararın Kabine Toplantısı'nda alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışanlar ve sektöre duyurulması bekleniyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın ise 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER