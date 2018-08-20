Kurban Bayramı tatilinde 3 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 310 yaralı
DHA, Anadolu Ajansı
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden arife günü olan Pazartesi saat 20.00’ye kadar meydana gelen kazalarda, 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi de yaralandı.
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19 günlük bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
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2En çok ölümlü kaza tatilin ikinci gününde meydana geldi. 32 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi yaralandı.
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3Arife günündeki kazalarda de 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.
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4Böylelikle bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.
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