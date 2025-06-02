Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesiminin hangi gün yapılacağını ve kesim vaktinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, kurban kaçıncı gün kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? - 1

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. İbadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bazı sorularına yanıt arıyor. Peki, kurban kaçıncı gün kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?


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Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? - 2

KURBAN KESİM VAKTİ BAŞLANGICI

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekecek. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilecek.

Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? - 3

KURBANLIK OLARAK SATIN ALINAN HAYVANA DAHA SONRA BAŞKALARI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara 7 kişiye kadar ortak olabiliyor. Böyle bir hayvan, 7 kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana 7 kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebiliyor. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin yedide birden az olmaması gerekiyor.

Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? - 4

BAŞKASI TARAFINDAN BAĞIŞLANAN PARAYLA KURBAN KESİLİR Mİ?

Oğlu veya başkası tarafından kendisine bağış yapılan kimse bu paranın sahibi sayılıyor. Kişi, bağışlanan bu parayla isterse kurbanlık alıp kesebiliyor. Kesilen bu hayvan, kurban yerine geçiyor.

Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? - 5

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ KESİM YAPILIR MI?

Hanefi mezhebine göre kurban kesimi için son vakit bayramın üçüncü günü güneş batana kadardır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise dördüncü gün güneş batana kadar kesim yapılabilir. Ancak ülkemizde çoğunlukla Hanefi mezhebi uygulandığından, genellikle üçüncü gün güneş batana kadar kesim yapılması tercih ediliyor.

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