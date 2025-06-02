Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesiminin hangi gün yapılacağını ve kesim vaktinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, kurban kaçıncı gün kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. İbadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bazı sorularına yanıt arıyor. Peki, kurban kaçıncı gün kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?