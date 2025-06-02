Kurban bayramın kaçıncı günü kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

KURBANLIK OLARAK SATIN ALINAN HAYVANA DAHA SONRA BAŞKALARI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara 7 kişiye kadar ortak olabiliyor. Böyle bir hayvan, 7 kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana 7 kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebiliyor. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin yedide birden az olmaması gerekiyor.