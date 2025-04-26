Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl hafta sonunu da içine alıyor. Bu haliyle bayram tatili 4.5 gün olacak. Ancak tatilin uzatılacağına yönelik resmi bir açıklama gelmesi durumunda sürenin 8 güne çıkması mümkün olabilir.