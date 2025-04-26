Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Kurban Bayramı bu sene haziran ayında idrak edilecek. Dört gün süren bayram nedeniyle vatandaşlar tatil yapabiliyor. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran günü eda edilecek. Bayram sebebiyle öne çıkan soru, ''2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak?'' oldu. İşte, bayram günleri ve tatil süresi...

Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? - 1

2025 yılı dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı sıcak haziran ayında karşılanacak. İki dini bayramın sonuncusunun kutlanacağı 2025 yılında bayram tatili süresi de vatandaşın gündeminde bulunuyor. Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Kurban Bayramı arife günü 5 Haziran'da karşılanacak. Bayram günleri de şöyle:

Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl hafta sonunu da içine alıyor. Bu haliyle bayram tatili 4.5 gün olacak. Ancak tatilin uzatılacağına yönelik resmi bir açıklama gelmesi durumunda sürenin 8 güne çıkması mümkün olabilir.

Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? - 4

Ramazan Bayramı tatili de hafta sonuyla beraber 3.5 gün şeklindeydi ancak alınan kararla tatil süresi 9 gün yapılmış ve 29 Mart'ta başlayan tatil, 2 Nisan'da son bulmuştu.

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