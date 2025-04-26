Kurban Bayramı'na kaç gün var, ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihleri: Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
Kurban Bayramı bu sene haziran ayında idrak edilecek. Dört gün süren bayram nedeniyle vatandaşlar tatil yapabiliyor. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran günü eda edilecek. Bayram sebebiyle öne çıkan soru, ''2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak?'' oldu. İşte, bayram günleri ve tatil süresi...
2025 yılı dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı sıcak haziran ayında karşılanacak. İki dini bayramın sonuncusunun kutlanacağı 2025 yılında bayram tatili süresi de vatandaşın gündeminde bulunuyor. Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?