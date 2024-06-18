Kurban bayramında halk plajları doldu taştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların mustarip olduğunu belirterek, “Biz de ‘Milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız” diye konuştu.