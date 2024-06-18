Kurban bayramında halk plajları doldu taştı
Tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, sahillerde hareketliliği artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Denizler Halkındır" Projesi kapsamında, vatandaşların sahillerden serbestçe yararlanmasını, kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimleri bayram tatili boyunca sahillere olumlu yansıdı. Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle, vatandaşlar rahatça denize girerken; halk plajları da tatilcilerin uğrak yeri oldu.
Tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, sahillerde hareketliliği artırdı.