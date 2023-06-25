Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? (5 günlük hava durumu)

PAZARTESİYE DİKKAT!

Bugün yurt genelinde yağış beklentilerinin olmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün için kuzey bölgeler az bulutlu, iç ve güney bölgeler artık açık bir hava görecek diyebiliriz. Pazartesi günü Marmara, Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar göreceğiz. Bir de pazartesi günü için Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de yine kısa süreli sağanak geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle Trakya bölgesinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. O bölgede biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ancak diğer yağışlar genellikle kısa süreli sağanak şeklinde görülecek."

Çelik, arife günü ağırlıklı olarak yurdun kuzey bölgelerinde yağış geçişleri görüleceğini dile getirerek "Marmara'nın güney ve doğusunda Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak geçişleri bekliyoruz. Bir de yine Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de salı günü kısa süreli sağanak beklentimiz var, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak." ifadelerini kullandı.