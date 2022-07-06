Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? | 6 Temmuz Meteoroloji raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde geceleri serin bir havaya neden olan poyraz, cuma gününden itibaren hafifleyecek.

Edirne 35, Balıkesir 33, Sakarya 31 derece.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 29-31 derece aralığında seyredecek. Çok az noktada yağış da olabilir.