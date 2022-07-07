Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?

BAYRAM TATİLİNDE EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayram tatilini Ege'de geçirecekler için de fırtına uyarısı geldi.



Ege'de bayram boyunca fırtınanın etkilil olacağını söyleyeb Çalışkan, "Ege'de rüzgarlar durulmuyor. Cuma ve cumartesi hızında biraz azalma olsa bile yine sert ama pazardan itibaren, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ayvalık, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum hattında fırtınaya yakın esecek rüzgarlar o yüzden denize açılmak bazı koylarda denize girmek sörf yapmak oldukça tehlikeli. Bayram sonuna kadar çok şiddetli rüzgarlar olacak o bölgelerde" dedi.