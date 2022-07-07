Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?

Haberler 07.07.2022 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 09:04
Kurban Bayramı’nın 9 gün olarak uzatılmasının ardından birçok yurttaş tatil planları yapmaya başladı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı’nda hava durumu...
Bayramda tatil planı yapanlara bazı bölgeler için kötü haber geldi. Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde su taşkınlarına sebep olabilecek sağanak yağmur bekleniyor. Hava Akdeniz'de aşırı nemli, Ege'de ise fırtınalı olacak.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan Kurban Bayram'ında Başta Marmara Bölgesi ve Karedeniz için şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Bayramın ilk günü bazı bölgelerde sağanak yağmurun etkili olacağını söyleyen Dilek Çalışkan, "İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Batı Karadeniz, Bolu, Karabük, Kastamonu buna Zonguldak da dahil, cumartesi öğleden sonra pazar ve pazartesi şiddetli sağanaklar var" dedi.
Bayram tatilini Ege'de geçirecekler için de fırtına uyarısı geldi.
Ege'de bayram boyunca fırtınanın etkilil olacağını söyleyeb Çalışkan, "Ege'de rüzgarlar durulmuyor. Cuma ve cumartesi hızında biraz azalma olsa bile yine sert ama pazardan itibaren, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ayvalık, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum hattında fırtınaya yakın esecek rüzgarlar o yüzden denize açılmak bazı koylarda denize girmek sörf yapmak oldukça tehlikeli. Bayram sonuna kadar çok şiddetli rüzgarlar olacak o bölgelerde" dedi.
Akdeniz bölgesine tatile gidecekleri ise bunaltıcı bir hava bekliyor.
Dilek Çalışkan Akdeniz Bölgesi için "Akdeniz'de ise nem orta seviyedeydi, pazardan itibaren nem oranı artıyor o yüzden daha da bunaltıcı bir hava olacak.Antalya'da,İskenderun'da, Mersin'de daha sıcak bir hava olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Sıcak hava dalgası Doğu bölgeleri de etkisi altına alacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ise aşırı sıcak olacak çünkü sıcak hava dalgası geliyor. Zaten 40 derece olan haca sıcaklığı 45 dereceleri bulacak o bölgelerde. O yüzden sıcak çarpması tehlikesi var" bilgisini paylaştı.