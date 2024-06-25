Kurban Bayramı'nda rekor kırdı! 15 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 15 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor.