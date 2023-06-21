Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi
2023 Haziran ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. İslamiyette iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar haftalar öncesinden tarih detayını incelemeye başladı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman?
İslamiyet'te Hicri Takvime göre; Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden vatandaşların gündeminde. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?"