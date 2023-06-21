Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi

İslamiyet'te Hicri Takvime göre; Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden vatandaşların gündeminde. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?"