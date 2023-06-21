Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi

2023 Haziran ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. İslamiyette iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar haftalar öncesinden tarih detayını incelemeye başladı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi - 1

İslamiyet'te Hicri Takvime göre; Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden vatandaşların gündeminde. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?"

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Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi - 2

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi - 3

2023 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?


2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

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