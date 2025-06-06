Kurban Bayramı'nın ilk günü hayvan pazarları dolup taştı

Sabahın erken saatlerinden itibaren hayvan satış noktaları dolup taşarken, uygun fiyata kurbanlık bulmak isteyen vatandaşlar ile hayvanını elden çıkarmaya çalışan besiciler arasında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Pazara gelen vatandaşlar, daha düşük fiyata kurbanlık almak için geleneksel "kol kırma" yöntemiyle fiyatı aşağı çekmeye çalışırken, uzlaşma sağlanamadığında devreye tecrübeli arabulucular girdi.



Küçükbaş kurbanlık fiyatları 13 bin TL'den başlıyor



Hayvan pazarlarında 13 bin TL'den başlayan, cinsine ve ağırlığına göre fiyatı 23 bine kadar yükselen kurbanlıklarını bitiren besiciler, çadırlarına "bitti" afişi astı.



Kentin çeşitli alanlarına kurulan hayvan pazarlarına bayram öncesi kurbanlıklarını getiren hayvan yetiştiricileri bu yıl satışlardan memnun olduklarını belirterek, ellerinde kalan son hayvanlarını da tüketmek için bayramın ilk günü de gün boyunca pazarda olacaklarını dile getirdi. Vatandaşlar ise kurban ibadetini yerine getirmek için bütçelerine uygun kurbanlıkları tercih ettiklerini ve bayramın ilk günü daha uygun fiyata kurbanlık almak için pazara geldiklerini belirtti.