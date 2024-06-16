Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Kurban Bayramı’nın ilk günü yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Güneşli bir havanın olacağı İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derece… Başkent Ankara’da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir’de ise sıcak bunaltacak. Kentte 36 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise öğle saatlerinden sonra yağmur beklentisi var.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop’un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari’nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege’nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu 40
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
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