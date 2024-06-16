Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Kurban Bayramı’nın ilk günü yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Güneşli bir havanın olacağı İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derece… Başkent Ankara’da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir’de ise sıcak bunaltacak. Kentte 36 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise öğle saatlerinden sonra yağmur beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop’un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari’nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.