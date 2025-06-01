Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor?

DİNLENDİRMEK SİNDİRİM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kurban etinin uygun koşullarda dinlendirilmesi, yalnızca lezzet açısından değil, sindirim sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Ölüm katılığı sona erdiğinde, et daha yumuşak bir kıvama gelir. Böylece hem pişirme süreci kolaylaşır hem de sindirimi daha rahat olur. Aksi takdirde, sert ve sindirimi zor bir et, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.