Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de “Kurban eti kesildikten sonra hemen yenir mi?” sorusu oldu. Dini olarak kurban etinin aynı gün tüketilmesinde bir sakınca bulunmasa da, uzmanlar sağlık açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntılara işaret ediyor. Peki, kurban eti hemen yenir mi? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor?

Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor? - 1

Yeni kesilen kurban etinde, hayvanın ölümünden sonra başlayan kas kasılması süreci (rigor mortis) devreye girer. Halk arasında “ölüm katılığı” olarak bilinen bu doğal fizyolojik durum, etin kısa süre içinde sertleşmesine neden olur. İşte bu yüzden uzmanlar, kurban etinin hemen tüketilmemesi, en az 12 ila 24 saat arasında dinlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor? - 2

DİNLENDİRMEK SİNDİRİM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kurban etinin uygun koşullarda dinlendirilmesi, yalnızca lezzet açısından değil, sindirim sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Ölüm katılığı sona erdiğinde, et daha yumuşak bir kıvama gelir. Böylece hem pişirme süreci kolaylaşır hem de sindirimi daha rahat olur. Aksi takdirde, sert ve sindirimi zor bir et, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor? - 3

ET NEREDE VE NASIL DİNLENDİRİLMELİ?

Etler, kesim sonrası temiz, serin ve hava alan bir ortamda bekletilmelidir.

İlk birkaç saat oda sıcaklığında bekletildikten sonra, uygun parçalara ayrılarak buzdolabında saklanabilir.

Etin poşet içinde uzun süre bekletilmesi, hava almasını engellediği için bozulmaya yol açabilir.

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