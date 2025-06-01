Kurban eti hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de “Kurban eti kesildikten sonra hemen yenir mi?” sorusu oldu. Dini olarak kurban etinin aynı gün tüketilmesinde bir sakınca bulunmasa da, uzmanlar sağlık açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntılara işaret ediyor. Peki, kurban eti hemen yenir mi? Kurban etini ne kadar dinlendirmek gerekiyor?
Yeni kesilen kurban etinde, hayvanın ölümünden sonra başlayan kas kasılması süreci (rigor mortis) devreye girer. Halk arasında “ölüm katılığı” olarak bilinen bu doğal fizyolojik durum, etin kısa süre içinde sertleşmesine neden olur. İşte bu yüzden uzmanlar, kurban etinin hemen tüketilmemesi, en az 12 ila 24 saat arasında dinlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.