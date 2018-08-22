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Kurban eti kavururken çatıyı yaktı

DHA

Sinop'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kurban eti kavrulduğu sırada çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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    Sinop’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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    Yangın, saat 14.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı.
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    Yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
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    Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu.
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    Çatıda kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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