Kurban eti kavururken çatıyı yaktı
DHA
Sinop'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kurban eti kavrulduğu sırada çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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1Sinop’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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2Yangın, saat 14.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı.
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3Yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
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4Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu.
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5Çatıda kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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