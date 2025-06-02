Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet'e göre kurban etinin dağıtımı
Kurban Bayramı yaklaştıkça en çok merak edilen konulardan biri de kurban eti nasıl dağıtılır sorusudur. Kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını dikkate alıyor. Peki, kurban eti kaç parçaya ayrılır, kimlere verilmelidir? İşte Diyanet’e göre kurban etinin dağıtımı hakkında bilinmesi gerekenler...
Kurban etinin nasıl dağıtılacağı, 2025 Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet, kurban etinin tamamının evde bırakılmasına sıcak bakmamaktadır. Kurban ibadeti, aynı zamanda toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı artıran bir ibadettir. Bu nedenle etin en azından bir kısmının ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması tavsiye edilir. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır?