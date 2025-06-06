Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban etinin değerlendirilmesi nasıl olmalı?

Kurban Bayramı'nın gelmesi ve kurban ibadetlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kurban eti nasıl dağıtılır sorusudur. Kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını dikkate alıyor. Peki, kurban eti kaç parçaya ayrılır, kimlere verilmelidir? İşte Diyanet’e göre kurban etinin dağıtımı hakkında bilinmesi gerekenler...

Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban etinin değerlendirilmesi nasıl olmalı? - 1

Kurban etinin nasıl dağıtılacağı, 2025 Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet, kurban etinin tamamının evde bırakılmasına sıcak bakmamaktadır. Kurban ibadeti, aynı zamanda toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı artıran bir ibadettir. Bu nedenle etin en azından bir kısmının ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması tavsiye edilir. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır?

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Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban etinin değerlendirilmesi nasıl olmalı? - 2

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir.

Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413).

Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban etinin değerlendirilmesi nasıl olmalı? - 3

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Diyanet’e göre kurban eti, özellikle fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu, kurban ibadetinin temel amaçlarından biridir. Ayrıca akrabalara, komşulara ve misafirlere de kurban eti verilebilir. Ancak şu noktalara dikkat edilmelidir:

Zengin kişilere kurban eti verilmesinde dinen bir sakınca yoktur, fakat öncelik fakir kimselerdedir.

Gayrimüslim komşulara da kurban eti verilebilir. Bu, İslam’ın hoşgörü ve paylaşım anlayışının bir göstergesidir.

Kurban eti, ticari amaçla satılamaz, kazanç elde edilemez.

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