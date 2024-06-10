Kurban eti nasıl saklanır? Uzmanlar uyardı, uygunsuz saklama koşulları çabuk bozulmasına sebep oluyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki, Kurban etlerini saklamak için ne yapılmaklı? Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban etinin taşınması, soğutulması ve saklanması yönünde uyarılarda bulundu. Uzmanlar, taze etler şoklandıktan sonra eksi 18 derecede 6 ay saklanabileceğini belirtti.
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban etinin taşınması, soğutulması ve saklanması konularında dikkatli olmaları için uyardı.