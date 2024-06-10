Kurban eti nasıl saklanır? Uzmanlar uyardı, uygunsuz saklama koşulları çabuk bozulmasına sebep oluyor

ETLERİN SOĞUTULMASI VE SAKLANMASI NASIL YAPILMALI?

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etlerin, kesim sonrasında vakit kaybedilmeden soğutulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sakatatların 3 derece, diğer etlerin ise 7 derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulması gerektiğini belirtti. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, taze etlerin buzdolabında bir hafta boyunca bozulmadan saklanabileceğini belirtti. Uygun büyüklüklerde ambalajlanarak buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra ise -18 derecede 6 ay saklanabileceği ifade eden uzmanlar, etlerin kavurma yapılarak da saklanabileceğini ve uygun şartlarda kavurma yapılan etlerin bir yıl boyunca muhafaza edilebileceğini belirtti. Uzmanlar ayrıca etlerin daha uzun süre saklanmasının; bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.