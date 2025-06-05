Kurban eti uyarısı: Serin ortamda dinlendirin, iç sıcaklığı 70 derece üzerinde pişirin

‘70 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİN’

Kurban eti tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Köse, şu bilgileri verdi:



“Kurbanlık hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği meydana gelir. Eğer eti keser kesmez tüketirsek hem lezzetli olmaz hem de sağlıksız olur. Bu nedenle eti serin ve klimalı ortamlarda, yaklaşık 10-12 saat bekletmemiz gerekir. Ölüm sertliği geçtikten sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Eti hemen buzdolabına koyarsak, ölüm sertliği geçmeyeceği için uygun bir saklama yöntemi olmaz. Etleri üst üste yığarsak birbirine temas edecekleri için havasız kalırlar. Bu da bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle etleri uygun miktarlarda parçalara ayırarak, buzdolabına yerleştirmek en doğru yöntemdir. Etleri pişirirken, iç sıcaklığın 70 derecenin üzerine çıkması çok önemlidir. Ancak bu şekilde etin üzerinde insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanabilir. Kesimden muhafazaya, tüketimden pişirme sürecine kadar her aşamada dikkatli olunması gerekiyor.”