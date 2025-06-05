Kurban eti uyarısı: Serin ortamda dinlendirin, iç sıcaklığı 70 derece üzerinde pişirin
Adana'da vatandaşları Kurban Bayramı telaşı sararken, satıcılar günler öncesinden getirdikleri hayvanlarıyla pazardaki yerlerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaşların alıcılarını beklediği pazarlarda hareketlilik arttı. Uzmanlar Kurban Bayramı’na saatler kala etin hemen tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı’na saatler kala etin hemen tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Köse, “Eti kestikten hemen sonra ölüm sertliği meydana geleceği için 10-12 saat klimalı ortamda beklettikten sonra tüketilmesi gerekiyor” dedi.