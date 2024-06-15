Kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde gündeme gelen konulardan biri de teşrik tekbirleri oldu. Fakihler ilgili âyet ve hadisler ile sahâbe görüş ve uygulamalarını dikkate alarak teşrîk tekbirlerinin lafzını, hükmünü, başlangıç ve bitiş vakitlerini belirlemeye çalışmışlardır. Peki, kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı

Kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı - 1

Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı - 2

TEŞRİK TEKBİRLERİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı.

Kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı - 3

Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

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