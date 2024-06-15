Kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde gündeme gelen konulardan biri de teşrik tekbirleri oldu. Fakihler ilgili âyet ve hadisler ile sahâbe görüş ve uygulamalarını dikkate alarak teşrîk tekbirlerinin lafzını, hükmünü, başlangıç ve bitiş vakitlerini belirlemeye çalışmışlardır. Peki, kurban kesen kişi ne zaman tekbir getirir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar/biter? Diyanet açıkladı
Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denilir.