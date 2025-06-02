Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Kurban kesildikten sonra namaz kılınıp kılınmayacağına yönelik araştırmalar başladı. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetlerden biri de kurban kesiminden sonra Allah’a şükretmek amacıyla kılınan namazdır. Peki, kurban kesildikten sonra kılınan bu namaz nedir, nasıl ve ne zaman kılınır?
Kurban kesimi, İslam dininde mali bir ibadet olup Allah’a yakınlaşmanın bir yoludur. Kurban kesildikten sonra kılınan özel bir namaz farz veya vacip değildir. Ancak birçok İslam alimi ve hoca, kesimden sonra iki rekât “şükür namazı” kılmanın sevap olduğunu belirtmektedir. Bu namaz, kesilen kurbanın kabul edilmesi ve Allah’a şükran ifadesi olarak gönülden gelen bir ibadettir.