Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı, nafile namaz hükmündedir. Bu nedenle kılınışı oldukça basittir ve şu adımlarla gerçekleştirilir:



1. Niyet

“Ya Rabbi! Rızan için kurban kestim. Kabul eyle. Şükür için bu namazı kılıyorum.” diye niyet edilir.



2. Birinci Rekât

“Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.



Sübhaneke okunur.



Fatiha ve ardından bir sure (örneğin İhlâs) okunur.



Rükû ve secdeler yapılır.



3. İkinci Rekât

Ayağa kalkılır.



Fatiha ve ardından bir sure daha okunur.



Rükû ve secdeler yapılır.



Son oturuşta tahiyyat, salli-barik duaları okunur ve selam verilir.