Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Kurban kesildikten sonra namaz kılınıp kılınmayacağına yönelik araştırmalar başladı. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetlerden biri de kurban kesiminden sonra Allah’a şükretmek amacıyla kılınan namazdır. Peki, kurban kesildikten sonra kılınan bu namaz nedir, nasıl ve ne zaman kılınır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? - 1

Kurban kesimi, İslam dininde mali bir ibadet olup Allah’a yakınlaşmanın bir yoludur. Kurban kesildikten sonra kılınan özel bir namaz farz veya vacip değildir. Ancak birçok İslam alimi ve hoca, kesimden sonra iki rekât “şükür namazı” kılmanın sevap olduğunu belirtmektedir. Bu namaz, kesilen kurbanın kabul edilmesi ve Allah’a şükran ifadesi olarak gönülden gelen bir ibadettir.

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Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? - 2

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı, nafile namaz hükmündedir. Bu nedenle kılınışı oldukça basittir ve şu adımlarla gerçekleştirilir:

1. Niyet
“Ya Rabbi! Rızan için kurban kestim. Kabul eyle. Şükür için bu namazı kılıyorum.” diye niyet edilir.

2. Birinci Rekât
“Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve ardından bir sure (örneğin İhlâs) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

3. İkinci Rekât
Ayağa kalkılır.

Fatiha ve ardından bir sure daha okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Son oturuşta tahiyyat, salli-barik duaları okunur ve selam verilir.

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? - 3

KURBAN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kurban kesimi gerçekleştikten hemen sonra, kişi temiz bir ortamda uygun vakitte şükür namazını kılabilir. Ancak bu namazın belirli bir vakti yoktur. Gün içinde herhangi bir vakitte, hatta ertesi gün de kılınabilir. Sadece mekruh vakitlerde (güneş doğarken, öğleye yakın ve güneş batarken) kılınması tavsiye edilmez.

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