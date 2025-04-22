Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu? (2025 Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli)
Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine kısa bir zaman kala, kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Peki, 2025 kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışında ne kadar?
2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık fiyatları ve kurban kesim bedeli araştırılıyor. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedelleri Diyanet tarafından açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri böylelikle belirlenmiş oldu. Peki, vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?