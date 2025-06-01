Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü
Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş, kurban kesmenin dini hükmü nedir, farz mı yoksa vacip mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban ibadetinin şartları, kimlerin kurban kesmesi gerektiği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşleri merak ediliyor. Peki, Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? İşte 2025 yılı itibarıyla Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü ve şartları hakkında bilgiler.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, kurban ibadetine dair merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladı. “Kurban kesmek farz mı?”, “Kimler kurban kesmekle yükümlü?”, “Diyanet’in kurban hakkındaki güncel fetvası nedir?” gibi sorular internette en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı itibarıyla kurban kesmenin dini hükmü.