Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş, kurban kesmenin dini hükmü nedir, farz mı yoksa vacip mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban ibadetinin şartları, kimlerin kurban kesmesi gerektiği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşleri merak ediliyor. Peki, Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? İşte 2025 yılı itibarıyla Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü ve şartları hakkında bilgiler.

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü - 1

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, kurban ibadetine dair merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladı. “Kurban kesmek farz mı?”, “Kimler kurban kesmekle yükümlü?”, “Diyanet’in kurban hakkındaki güncel fetvası nedir?” gibi sorular internette en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı itibarıyla kurban kesmenin dini hükmü.

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Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü - 2

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre kurban kesmek farz değil, vaciptir. Hanefi mezhebine göre durumu uygun olan Müslümanlar için kurban kesmek vacip kabul edilirken, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede olarak değerlendirilir. Bu da, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sürekli olarak yaptığı, terk etmeyip ısrarla tavsiye ettiği bir ibadet olduğunu gösterir.

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü - 3

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet’e göre aşağıdaki şartları taşıyan her Müslümanın kurban kesmesi vaciptir:

Müslüman olmak

Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak

Yolcu (misafir) değil, mukim olmak

Temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisap miktarı mala (80.18 gram altına eşdeğer servet) sahip olmak

Bu şartları taşıyan bireyler için kurban kesmek dini bir sorumluluktur.

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü - 4

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazından sonra başlar. Üçüncü günün akşamına kadar devam eder. Ancak en faziletli zaman, bayramın birinci günü namazdan hemen sonradır.

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