Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmenin şartları neler? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre kurban kesmek farz değil, vaciptir. Hanefi mezhebine göre durumu uygun olan Müslümanlar için kurban kesmek vacip kabul edilirken, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede olarak değerlendirilir. Bu da, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sürekli olarak yaptığı, terk etmeyip ısrarla tavsiye ettiği bir ibadet olduğunu gösterir.