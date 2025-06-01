Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi?

Kurban Bayram'ında kurban kesimi, akıl sağlığı yerinde olan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen büluğ çağını geçmiş her Müslümana düşüyor. Ancak maddi ibadetlerden olan kurban için sahip olunması gereken mal veya para miktarı da Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Borcu olan kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesemez?

Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi? - 1

Kurban kesimi için kişinin nisap miktarı kadar mala sahip olması gerekir. Dini açıdan yeterli mal sahibi olan Müslümanların yanı sıra borcu olup da borcunu ödedikten sonra elinde nisap miktarı kadar parası kalanlar da kurban kesebilir. Peki, kurban kesmek için nisap miktar ne kadar? İşte, kurban kesmekle yükümlü kişiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi? - 2

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Diyanet'e göre, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeteri kadar mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlüdür.

Kurban kesebilmek için malın artıcı olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz.

Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi? - 3

KURBAN İÇİN NİSAP MİKTAR NE KADAR?

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanlar kurban kesebilir. 1 Haziran 2025 itibarıyla belirtilen oran, 332.922,51 TL'ye denk geliyor.

Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi? - 4

BORCU OLAN KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Borcu olan kişinin, borcu ve temel ihtiyaçlarının masrafı çıktıktan sonrayine nisap miktarı kadar mal kalıyorsa o kişi kurban kesebilir.

Maddi durumu yetersiz olan, borçları olan, ekonomik durumu ancak evini geçindirmeye yetiyorsa, kurban kesmekle yükümlü değildir.

Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi? - 5
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