Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi?

Kurban kesimi için kişinin nisap miktarı kadar mala sahip olması gerekir. Dini açıdan yeterli mal sahibi olan Müslümanların yanı sıra borcu olup da borcunu ödedikten sonra elinde nisap miktarı kadar parası kalanlar da kurban kesebilir. Peki, kurban kesmek için nisap miktar ne kadar? İşte, kurban kesmekle yükümlü kişiler...