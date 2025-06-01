Kurban kime düşer, kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olan kurban kesebilir mi?
Kurban Bayram'ında kurban kesimi, akıl sağlığı yerinde olan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen büluğ çağını geçmiş her Müslümana düşüyor. Ancak maddi ibadetlerden olan kurban için sahip olunması gereken mal veya para miktarı da Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Borcu olan kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesemez?
Kurban kesimi için kişinin nisap miktarı kadar mala sahip olması gerekir. Dini açıdan yeterli mal sahibi olan Müslümanların yanı sıra borcu olup da borcunu ödedikten sonra elinde nisap miktarı kadar parası kalanlar da kurban kesebilir. Peki, kurban kesmek için nisap miktar ne kadar? İşte, kurban kesmekle yükümlü kişiler...