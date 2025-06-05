Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Buna bağlı olarak Diyanet'te yer alan bilgiye göre,



a) Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur.



b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmaması ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmaması gerekir.



c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar işini iyi yapan ve bilen kişilerde kesilmelidir.



d) Çevre temizliğine dikkat edilmelidir.



e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özel gösterilmelidir.



Kurban kesmeden önce; “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber” denilir ve kesme işlemine geçilir.



Hayvanlar kıbleye doğru ve sol tarafının üzerine gelecek şekilde yatırılmalı.