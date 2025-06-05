Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kurban, İslam dünyasında mal ile yapılan ibadetlerden biridir. İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayram'ında kurban kesimi gerçekleşir. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlardan kurban kesimi işlemi ise kurban kesmekle yükümlü olanlarca aranıyor. Diyanet'e göre kurban nasıl kesilir, nelere dikkat edilmeli?

Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler? - 1

Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için yerine getirilen ibadet türü kurban, belirli şartları taşıyan kişilerde ve İslami usullerde kesilir. Kurban kesimi için işinin ehli kişi tarafından yapılmalıdır. Hayvana eziyet edilmemeli ve acı çektirilmemelidir. İşte, kurban kesiminde önemli noktalar...

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Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler? - 2

KURBAN NASIL KESİLİR?

Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. (Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın!” (Müslim, Sayd, 57) buyurmuştur.

Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler? - 3

Buna bağlı olarak Diyanet'te yer alan bilgiye göre,

a) Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmaması ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmaması gerekir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar işini iyi yapan ve bilen kişilerde kesilmelidir.

d) Çevre temizliğine dikkat edilmelidir.

e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özel gösterilmelidir.

Kurban kesmeden önce; “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber” denilir ve kesme işlemine geçilir.

Hayvanlar kıbleye doğru ve sol tarafının üzerine gelecek şekilde yatırılmalı.

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