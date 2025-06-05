Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler?
Kurban, İslam dünyasında mal ile yapılan ibadetlerden biridir. İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayram'ında kurban kesimi gerçekleşir. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlardan kurban kesimi işlemi ise kurban kesmekle yükümlü olanlarca aranıyor. Diyanet'e göre kurban nasıl kesilir, nelere dikkat edilmeli?
Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için yerine getirilen ibadet türü kurban, belirli şartları taşıyan kişilerde ve İslami usullerde kesilir. Kurban kesimi için işinin ehli kişi tarafından yapılmalıdır. Hayvana eziyet edilmemeli ve acı çektirilmemelidir. İşte, kurban kesiminde önemli noktalar...