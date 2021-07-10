Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre bu yıl büyükbaş hayvanlarda ortalama hisse fiyatı 2 bin lira iken, küçükbaşlarda ise fiyat 1.500 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor.

Kıyma çekimi, et parçalama hizmetlerinin ise onaylı işletmelerde yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.