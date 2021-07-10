Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.07.2021 - 08:10

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 1

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıklar, canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 2

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 3

Kurbanlıkların satışı başlarken, gerekli önlemler de alındı. Kurbanlar randevulu sistemle kesilirken, satışların vazgeçilmezi olan satıcı ve müşteri arasında dakikalarca süren ‘el sıkışmalı’ pazarlıklar yasak.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 4

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre bu yıl büyükbaş hayvanlarda ortalama hisse fiyatı 2 bin lira iken, küçükbaşlarda ise fiyat 1.500 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor.

Kıyma çekimi, et parçalama hizmetlerinin ise onaylı işletmelerde yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 5

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etinin saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden genelge geldiğini söyleyen Yalçındağ, “Vatandaşlar etlerin parçalanma işlemi ve kıyma çekimlerini et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı işletmelerde yaptırmalı. Sıcak havalarda etleri saklama koşullarına da dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 6

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda kurban kesimi yapılırken gerekli şartları taşımasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 düzeyinde artış olduğunu belirten Çelik, “Piyasa şartlarına göre kurbanlıklar en uygun şekilde satılıyor. Fiyatlar yaklaşık 1.500 liradan başlıyor” dedi.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 7

Kurban pazarlarında hareketlilik artarken vatandaşlar, alacakları kurbanlıkların bilgilerini ‘TÜRKVET’, ‘HaySag’, ‘Küpe Sorgulama’ gibi mobil uygulamalardan veya ‘hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ adresinden kontrol edebiliyor.

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 8
Tüketiciler bu uygulamalar ile hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş gibi bilgilerine ulaşabiliyor. Kurbanlık hayvanlar küpelenerek, ulusal veri tabanında kayıt altına alınıyor. Böylece, tüketicilere alışverişlerinde güven ortamı sağlanırken, hayvanlar hakkında da bilgi edinebilme imkanı doğuyor.
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 9
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanlık hayvan seçiminde en önemli konunun, hayvanın sağlık durumu olduğunu söyledi.
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 10
Eroğlu, hayvanda burun ve salya akıntısı, gözyaşı, zor nefes alma, öksürük ve ishal gibi belirtiler varsa ve hayvan yem yemiyorsa veteriner hekimlere haber verilmesi ve kurbanlık olarak alınmaması gerektiğini kaydetti.
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 11
Zincir marketlerde kurbanlık satışları sürüyor. Küçükbaş kurbanlıklar 1695 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1950 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 12
Özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat yapan zincir marketler, kuruma bağışlama imkânı da sağlıyor.
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 13
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 14
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 15
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 16
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 17
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 18
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 19
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 20
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 21
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 22
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 23
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 24
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı - 25

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