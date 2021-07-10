Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.07.2021 - 08:10
Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıklar, canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor.
Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.
Kurbanlıkların satışı başlarken, gerekli önlemler de alındı. Kurbanlar randevulu sistemle kesilirken, satışların vazgeçilmezi olan satıcı ve müşteri arasında dakikalarca süren ‘el sıkışmalı’ pazarlıklar yasak.
Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre bu yıl büyükbaş hayvanlarda ortalama hisse fiyatı 2 bin lira iken, küçükbaşlarda ise fiyat 1.500 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor.
Kıyma çekimi, et parçalama hizmetlerinin ise onaylı işletmelerde yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etinin saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden genelge geldiğini söyleyen Yalçındağ, “Vatandaşlar etlerin parçalanma işlemi ve kıyma çekimlerini et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı işletmelerde yaptırmalı. Sıcak havalarda etleri saklama koşullarına da dikkat etmeliyiz” diye konuştu.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda kurban kesimi yapılırken gerekli şartları taşımasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 düzeyinde artış olduğunu belirten Çelik, “Piyasa şartlarına göre kurbanlıklar en uygun şekilde satılıyor. Fiyatlar yaklaşık 1.500 liradan başlıyor” dedi.
Kurban pazarlarında hareketlilik artarken vatandaşlar, alacakları kurbanlıkların bilgilerini ‘TÜRKVET’, ‘HaySag’, ‘Küpe Sorgulama’ gibi mobil uygulamalardan veya ‘hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ adresinden kontrol edebiliyor.