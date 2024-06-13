Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu
Kurban Bayramı için kurbanlıklar hayvan pazarlarında alıcısını bekliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, içerisinde kapalı ve açık padok, müzayede salonu be sosyal tesisler bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar için hayvan oteli oluşturuldu. Pazardan aldığı kurbanlığa bayrama kadar bakacak yeri olmayan vatandaşlar, hayvan otelini kullanabiliyor. 450 lira giriş ücreti ödenerek hayvan oteline teslim edilen kurbanlıkların bakımı için günlük 80 lira alınıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 3 bin 500 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.