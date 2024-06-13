Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu

Bin 200 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan konaklama ahırı, bin 300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 40'tan fazla yazıhanesi bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde başta Erzurum olmak üzere bölge besicisine hizmet veriyor.