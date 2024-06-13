Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu

Kurban Bayramı için kurbanlıklar hayvan pazarlarında alıcısını bekliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, içerisinde kapalı ve açık padok, müzayede salonu be sosyal tesisler bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar için hayvan oteli oluşturuldu. Pazardan aldığı kurbanlığa bayrama kadar bakacak yeri olmayan vatandaşlar, hayvan otelini kullanabiliyor. 450 lira giriş ücreti ödenerek hayvan oteline teslim edilen kurbanlıkların bakımı için günlük 80 lira alınıyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 1

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 3 bin 500 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 2

Bin 200 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan konaklama ahırı, bin 300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 40'tan fazla yazıhanesi bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde başta Erzurum olmak üzere bölge besicisine hizmet veriyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 3

Çevre il ve ilçelerden kurbanlık getiren besiciler, pazarda rahat bir ortamda alıcıyla buluşuyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 4

BAYRAM SABAHINA KADAR BAKIM

Kurbanlık satışlarının canlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda bin 200 büyükbaş kapasiteli hayvan oteli de oluşturuldu.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 5

Pazardan aldıkları büyükbaşları bayrama kadar bakacak yeri olmayan vatandaşlar, hayvan otelini tercih ediyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 6

Satın aldıkları hayvanları otele getirerek kulak numarasına göre kayıt yaptıran vatandaşlar, giriş ücreti olarak 450 lira ödeme yapıyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 7

Görevlilere teslim edilen kurbanlıkların her türlü bakımı bayram sabahına kadar yapılıyor.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 8

Günlük 80 lira karşılığında kurbanlıkların yem, temizlik, konaklama gibi ihtiyaçları karşılanan otelin kendilerini rahatlattığını belirten bir vatandaş, "Şehirde kurbanlıklara bakacak yerimiz olmadığı için oteli tercih ediyoruz." dedi.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 9

KURBAN KESİM PARASI 3 BİN LİRA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç da hayvan otelinin kent merkezinde kurban kesecek olanlara büyük kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 10

Kılıç, isteyen vatandaşların büyükbaş hayvanlarını pazarda kurulan 9 mobil mezbahada 3 bin lira karşılığında kestirebileceklerini de söyledi.

Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 11
Kurban pazarlarında yeni dönem: Hayvan oteli kuruldu - 12
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