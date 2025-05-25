Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?)

Kurban Bayramı tatili boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sağlık ocakları kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler açık olurken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı’nda anaokulları, kreşler kapalı olacak. Marketler ise genellikle bayramın ikinci günü müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Kurban Bayramı normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Özellikle okulların açık olması ve turizm sebebiyle bayram tatilinin 9 güne uzatılması bekleniyordu. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, bayram tatilinin detaylı takvimi…