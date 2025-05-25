Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?)

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyen memurlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler, bayram tatiline göre hareket edecek. Kurban Bayramı öncesinde arefe günü yarım gün olarak kabul edilecek ve öğleden sonra birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürerken vatandaşlar ise bayram tatili süresine odaklandı. Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu. Kurban Bayramı’nda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. İşte, Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı süresi ve kapalı olan işletmeler…

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 1

Kurban Bayramı tatili boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sağlık ocakları kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler açık olurken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı’nda anaokulları, kreşler kapalı olacak. Marketler ise genellikle bayramın ikinci günü müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Kurban Bayramı normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Özellikle okulların açık olması ve turizm sebebiyle bayram tatilinin 9 güne uzatılması bekleniyordu. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.  Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, bayram tatilinin detaylı takvimi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 2

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlayacak. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olduğundan bayram tatili 5 Haziran perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kurban Bayramı’nın 1. günü 6 Haziran cuma, 2. günü 7 Haziran cumartesi, 3. günü 8 Haziran pazar ve son gün ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.

Dini günler hicri takvime göre belirlendiğinden her yıl farklı tarihlere denk gelmektedir. Geçtiğimiz yıla göre bayram bu yıl yaklaşık 10 gün erken başlayacak.

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı için birçok firma tatil kampanyası düzenlerken tatilin 9 gün olması bekleniyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmadığını ifade etti. Bayram tatili, 2025 yılında toplam 4.5 gün sürecek. Memurlar ve öğrenciler toplam 4.5 gün tatil yapacak. 

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 4

AREFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA TATİL BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü oluyor. Arefe günleri öğleden sonra birçok yer kapalı olacak. Banka şubeleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, hastaneler (acil servisler hariç) ve diğer tüm kamu kurumları öğlene kadar çalışacak. Perşembe günü (5 Haziran) öğleden sonra bayram tatili başlayacak. 

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 5

KURBAN BAYRAMI’NDA NERELER KAPALI OLACAK?

Kurban Bayramı tatili sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. Kamu kurumları arasında yer alan okullar, üniversiteler faaliyetlerine ara verecek. Benzer şekilde dershaneler, anaokulu, kreş gibi yerlerde kapalı olacak.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, Nüfus Müdürlükleri, Noterler, Eczaneler, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık ocakları), Kaymakamlıklar, Belediyeler, Muhtarlıklar, Noterler bayramda kapalı olacak.

Kuyumcular, döviz büroları, marketler ise genellikle bayramın birinci günü hizmet vermiyor. AVM’ler ise bayramda açık oluyor.

Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?) - 6

10 HAZİRAN SALI GÜNÜ İŞLETMELER AÇILACAK

Bayram sebebiyle kapalı olan yerler 10 Haziran Salı günü açılacak. Bankalar hizmet vermeye başlarken okul ve üniversite gibi kurumlarda eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Kaymakamlık, nüfus müdürlükleri, noterler, belediye gibi kamu kurumları da benzer şekilde Salı günü açılacak. 

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