Kurban tatili ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? (Bayram tatili kapalı olan yerler nereler?)
İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyen memurlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler, bayram tatiline göre hareket edecek. Kurban Bayramı öncesinde arefe günü yarım gün olarak kabul edilecek ve öğleden sonra birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürerken vatandaşlar ise bayram tatili süresine odaklandı. Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu. Kurban Bayramı’nda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. İşte, Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı süresi ve kapalı olan işletmeler…
Kurban Bayramı tatili boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sağlık ocakları kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler açık olurken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı’nda anaokulları, kreşler kapalı olacak. Marketler ise genellikle bayramın ikinci günü müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Kurban Bayramı normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Özellikle okulların açık olması ve turizm sebebiyle bayram tatilinin 9 güne uzatılması bekleniyordu. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklenen açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, bayram tatilinin detaylı takvimi…