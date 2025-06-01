Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl vekaletle kurban organizasyonları düzenleyerek, vatandaşların güvenle kurban ibadetini yerine getirmesini sağlıyor. Kurban vekaletini vermek için şu adımlar izlenebilir:



1. Niyet ve İfade



Vekalet veren kişi, kurbanın dini vecibelerini yerine getirme niyetiyle “Seni vekil tayin ettim, kurbanımı kes” diyerek sözlü vekalet verebilir. Bu ifade hem yüz yüze hem de telefon, internet veya yazılı form yoluyla olabilir.