Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmeyi tercih ediyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan vekaletli kurban organizasyonları, büyük ilgi görüyor. İbadetlerini yerine getirebilmek için vekaletle kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlar ise konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda ne diyor? İşte adım adım Diyanet'e göre kurban vekaleti verme süreci…

Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi - 1

Kurban vekaleti, kurban ibadetini kendi adına başkasının kesmesi için izin verme işlemidir. Vekalet, sözlü ya da yazılı olarak verilebilir ve dinen geçerlidir. Diyanet’e göre bu yöntem, özellikle sağlık, mesafe ya da organizasyon açısından bireysel kesimin mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.

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Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi - 2

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl vekaletle kurban organizasyonları düzenleyerek, vatandaşların güvenle kurban ibadetini yerine getirmesini sağlıyor. Kurban vekaletini vermek için şu adımlar izlenebilir:

1. Niyet ve İfade

Vekalet veren kişi, kurbanın dini vecibelerini yerine getirme niyetiyle “Seni vekil tayin ettim, kurbanımı kes” diyerek sözlü vekalet verebilir. Bu ifade hem yüz yüze hem de telefon, internet veya yazılı form yoluyla olabilir.

Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi - 3

DİYANET ÜZERİNDEN VEKALET VERME

Diyanet, kurban vekaletini vermek isteyenler için farklı kanallar sunmaktadır:

Online Başvuru:
bagis.tdv.org adresinden Diyanet Vakfı üzerinden vekalet verilebilir. Ödeme online olarak kredi kartı ya da havale yöntemiyle yapılabilir.

Mobil Uygulama:
Türkiye Diyanet Vakfı’nın mobil uygulaması üzerinden birkaç adımda kurban vekaleti verilebilir.

Banka Şubeleri:
TDV ile anlaşmalı bankalardan dekont üzerine “Kurban Vekaleti” notu düşülerek işlem yapılabilir.

Müftülükler ve Cami Görevlileri:
Bağışlar, il ve ilçe müftülüklerine ya da Diyanet’in görevlendirdiği cami imamlarına elden verilebilir.

Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi - 4

VEKALETLE KURBAN KESİMİ DİNEN GEÇERLİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre vekalet yoluyla kurban kesimi caiz ve geçerlidir. Vekil olan kişi kurbanı zamanında, usulüne uygun ve vekalet sahibinin niyeti doğrultusunda kesmelidir. Ayrıca, kesim sonrası vekil kişi "Falan kişi adına bu kurbanı kestim" diyerek vekaletin yerine getirildiğini beyan eder.

Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi - 5

KURBAN VEKALETİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kurban vekaleti, bayram öncesi günlerde verilebilir. Ancak en geç kurban kesim vakti başlamadan önce (Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazından sonra) verilmiş olması gerekir. Diyanet, bağışların zamanında işlenebilmesi için son güne bırakılmamasını öneriyor.

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