Kurban vekaleti ne zaman ve nasıl verilir? 2025 Diyanet'e göre vekaletle kurban kesimi
Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmeyi tercih ediyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan vekaletli kurban organizasyonları, büyük ilgi görüyor. İbadetlerini yerine getirebilmek için vekaletle kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlar ise konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda ne diyor? İşte adım adım Diyanet'e göre kurban vekaleti verme süreci…
Kurban vekaleti, kurban ibadetini kendi adına başkasının kesmesi için izin verme işlemidir. Vekalet, sözlü ya da yazılı olarak verilebilir ve dinen geçerlidir. Diyanet’e göre bu yöntem, özellikle sağlık, mesafe ya da organizasyon açısından bireysel kesimin mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.