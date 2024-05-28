Kurban Bayramı tatili için hareketlilik başladı: Antalya’da otellerin yüzde 80’i doldu

Antalya’da Kurban Bayramı tatili için şimdiden yüzde 80’e varan doluluk oranları, geçmiş yıllarda haziranda görülmeyen konaklama sayısına bu sene ulaşılacağını gösteriyor.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı tatil takvimi)

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yerleri ve sunulan kaliteli hizmetle öne çıkan Antalya, 2024’ün dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı turist ağırladı.

İç pazardan da talep gören kentte, okulların 14 Haziran’da kapanacak olması dolayısıyla Kurban Bayramı tatili rezervasyonları hareketlendi. Antalya’daki otellerde, geçmiş yıllarda haziranda olmayan doluluğa bayram tatili dolayısıyla ulaşılması bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, hızlı başladıkları turizm sezonun çok iyi gittiğini, dört ayda 2 milyondan fazla turisti ağırladıklarını söyledi.