Kurbanlık alırken dikkat: Tuz ve sumak koyunları şişkin gösteriyor
Adana'da kurbanlıklar satışa sunulurken uzmanlar yemin içerisine katılan tuz ve sumağın hayvanı susattığını, çok fazla su içen hayvanların da şişkin gözüktüğünü belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlara indi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliği günden güne artıyor. Hareketliliğin hafta sonundan itibaren daha çok artması bekleniyor.