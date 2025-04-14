Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala, hayvan pazarlarında da fiyatlar şekillenmeye başlıyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarında, hayvanın yem maliyeti etkili oluyor. İl ve ilçelerde farklılık gösteren fiyatları, hayvanın cinsi, yaşı ve yetiştiği bölge gibi faktörler de değiştirebiliyor. 2025 kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? - 1

Kurbanlık fiyatları ilden ile, ilçeden ilçeye değişiyor. Fiyatlar ayrıca bayram günlerinde de farklılık gösterebiliyor. Kurban alacaklar, 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Hayvanların nakliyesi, yemi ve diğer bakım ürünleri için harcanan maliyet bölgeden bölgeye fiyatları değiştirebiliyor. İşte, kurban fiyatlarına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? - 2

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini larak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor.

Küçükbaş kurnalık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? - 3

Bazı illerin geçtiğimiz senenin tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre:

İstanbul (Avrupa Yakası) Büyükbaş: 90.000-250.000TL / Küçükbaş:10.000-25.000 TL/Baş

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) Büyükbaş: 90.000-250.000 TL / Küçükbaş: 10.000-25.000 TL

Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? - 4

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş: 8.000-20.000 TL/Baş

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL

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