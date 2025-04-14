Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Kurbanlık fiyatları ilden ile, ilçeden ilçeye değişiyor. Fiyatlar ayrıca bayram günlerinde de farklılık gösterebiliyor. Kurban alacaklar, 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Hayvanların nakliyesi, yemi ve diğer bakım ürünleri için harcanan maliyet bölgeden bölgeye fiyatları değiştirebiliyor. İşte, kurban fiyatlarına dair detaylar...