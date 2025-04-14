Kurbanlık fiyatları 2025: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Kurban Bayramı'na kısa süre kala, hayvan pazarlarında da fiyatlar şekillenmeye başlıyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarında, hayvanın yem maliyeti etkili oluyor. İl ve ilçelerde farklılık gösteren fiyatları, hayvanın cinsi, yaşı ve yetiştiği bölge gibi faktörler de değiştirebiliyor. 2025 kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?
Kurbanlık fiyatları ilden ile, ilçeden ilçeye değişiyor. Fiyatlar ayrıca bayram günlerinde de farklılık gösterebiliyor. Kurban alacaklar, 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Hayvanların nakliyesi, yemi ve diğer bakım ürünleri için harcanan maliyet bölgeden bölgeye fiyatları değiştirebiliyor. İşte, kurban fiyatlarına dair detaylar...