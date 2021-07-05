Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Kente getirilen hayvanların denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaca, "Hayvanların sağlık raporu var mı, kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı, Trakya'ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lazım, Trakya'ya geçiş sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz" dedi.