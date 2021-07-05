Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 02:04
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.
Kurban sayısıyla ilgili bir sıkıntı beklemediklerini belirten Karaca, geçen yıl İstanbul’a 70 bin büyük ve küçükbaş hayvan getirildiğini kaydetti.
Karaca, "Yine aynı rakamları bekliyoruz. Yaptığımız analizlerde gerek İstanbul içerisinde yetiştirilen hayvanlar gerek Trakya ve Anadolu'dan gelecek hayvanları hesapladığımızda herhangi bir kurbanlık problemi yaşamayacağımız çok net bir şekilde ortada" diye konuştu.