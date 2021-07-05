Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Anadolu’nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar gece saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yaptı.

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 02:04

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 1

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 2
Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 3
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların pasaportları, küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi.
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 4
Kente giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek.
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 5
Kurbanlıkların İstanbul'a getirilmeye başladığı gecenin ilk saatlerinde denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ve belgelere sahip oldukları belirlendi.
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 6
Mecidiye gişelerindeki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptığı açıklamada, kurbanlıkların İstanbul’a getirilmeye başlandığını söyledi.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 7
Kente getirilen hayvanların denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaca, "Hayvanların sağlık raporu var mı, kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı, Trakya'ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lazım, Trakya'ya geçiş sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz" dedi.
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 8

Kurban sayısıyla ilgili bir sıkıntı beklemediklerini belirten Karaca, geçen yıl İstanbul’a 70 bin büyük ve küçükbaş hayvan getirildiğini kaydetti. 

Karaca, "Yine aynı rakamları bekliyoruz. Yaptığımız analizlerde gerek İstanbul içerisinde yetiştirilen hayvanlar gerek Trakya ve Anadolu'dan gelecek hayvanları hesapladığımızda herhangi bir kurbanlık problemi yaşamayacağımız çok net bir şekilde ortada" diye konuştu.

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