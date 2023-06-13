Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kente getirilen kurbanlıklar, denetim noktalarında ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 1

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda çadır hazırlıkları tamamlandı. Gece yarısından itibaren de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre 3 kata yakın artış var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 2

Kente getirilen kurbanlıklar, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağı, Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi geçiş noktalarında ekiplerce tek tek kontrol ediliyor.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 3

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13 Haziran itibarıyla kurbanlıkların girişine izin verildiğini hatılatan Karaca, "Denetim noktalarımızı oluşturduk. Hayvan pazarlarının satış ve kesim yerlerinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını komisyonlarımız denetledikten sonra izinlendirme çalışmalarını yaptık. Hemen hemen bitmek üzere o çalışmalarımız. Şu anda hayvan girişlerimiz başladı." dedi.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 4

Riva Hayvan Sevk Kontrol noktası, Pendik Kurna, FSM, Mehmetçik tesislerinde ilk girişlerin kontrol edildiğini anlatan Karaca, "İstanbul'un bir özelliği, Avrupa Yakası farklı bu taraf farklı. Avrupa Yakası'na geçmesi için hayvanların kan analizlerinin yapılması ve gerekli testler uygulandıktan sonra geçişlerine izin veriyoruz. Trakya'ya geçiş sertifikası olması lazım. Çalışmalarımızı İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve zabıta birimlerimizle beraber ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu." diye konuştu.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 5

"60 TIR KAÇAK GEÇERKEN YAKALANDI" 

Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kurbanlarını mutlaka izinli satış yerlerinden almalarını, izinli satış yerlerinde kesmelerini ve ehil insanlara kestirmelerini istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık. Bu bağlamda yaklaşık 60 tır yakalandı. Burada da 750 civarında büyükbaş, 1700 civarında küçükbaş hayvan kaçak geçerken yakalandı şu ana kadar. 3 milyon lira civarında da idari para cezası uygulandı. İşlemleri devam ediyor."

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 6

Hayvanlarını satmak için Tokat Erbaa’dan İstanbul’a gelen Orhan Akgün, "50 hayvanım var. Avcılar’a götürüyorum. 13 saattir yoldayız. Allah nasip ederse hepsini satacağız. 26 yıldır İstanbul’a geliyorum. Bir sıkıntımız yok, raporları, kan tahlillerini yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 7

KURBANLIKLAR NE KADARA SATILACAK?

Kurbanlık fiyatlarında ise geçen seneye oranla artış var. 

Hayvanlarını satmak için İstanbul'a getiren besici Faruk Demir, geçen seneye göre fiyatların 3 kat arttığını belirterek, "Geçen sene 40 bin liraya sattığımız bir danayı bu sene 110 - 120 bin TL'ye veriyoruz, yine kurtaramıyoruz. 130-140 bin liralık yem bu sene 430 - 450 lira olmuş. 20 bin TL'lik nakliye ücreti 50 - 60 bin liraya dayanmış." diye konuştu.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 8

BİR HAYVANIN YILLIK MALİYETİ 30 BİN LİRAYI BULUYOR

Tokat'tan kurbanlık hayvan getiren besici Nasuh Çaylak ise, “Yaylım süresi 6 ay olmak suretiyle, yaylım süresinde maliyet yoktur ama besin süresine girdiği zaman aylık maliyet oranı 3 bin 500- 4 bin liradır. Bu da 6 aya vurduğumuz zaman hayvanın sadece yem maliyeti 18 ile 24 bin lirayı buluyor. Bakıcı ve veterineri dahil ettiğimizde ise aylık 5 bin liradır. İstanbul'a sevkiyat için hayvan başı 6 bin lira maliyeti vardır. Hayvanın ortalama bir yılda 30 bin lira maliyeti vardır. Hesabımıza göre buradaki satış fiyatımız da 70 ile 120 bin arasındadır" diye konuştu.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 9

RESMİ KURUMLARIN KURBANLIK BEDELİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak açıklandı.

Kızılay, geçen yıl 2 bin 470 lira olarak açıkladığı küçükbaş kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 TL'ye çıkardı.

Mehmetçik Vakfı ise 2022'de 2 bin 350 TL olan kurban bağış bedelini yüzde 130 artırarak 5 bin 400 TL'ye yükseltti.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 10

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, fiyat artışlarının nedenini son iki yılda zarar eden üreticinin üretimden çekilmesiyle birlikte üretimin azalması ve artan maliyetlerin satış fiyatına yansıması olduğunu söylüyor.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı - 11

Öte yandan İstanbul'da Riva (YSS Köprüsü), Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 24 saat denetimlerin süreceği öğrenildi. Bu denetimlerde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimleri ile acil müdahale ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekipleri koordineli olarak çalışacak.

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