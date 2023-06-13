Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kente getirilen kurbanlıklar, denetim noktalarında ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda çadır hazırlıkları tamamlandı. Gece yarısından itibaren de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre 3 kata yakın artış var.