Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

BİR HAYVANIN YILLIK MALİYETİ 30 BİN LİRAYI BULUYOR

Tokat'tan kurbanlık hayvan getiren besici Nasuh Çaylak ise, “Yaylım süresi 6 ay olmak suretiyle, yaylım süresinde maliyet yoktur ama besin süresine girdiği zaman aylık maliyet oranı 3 bin 500- 4 bin liradır. Bu da 6 aya vurduğumuz zaman hayvanın sadece yem maliyeti 18 ile 24 bin lirayı buluyor. Bakıcı ve veterineri dahil ettiğimizde ise aylık 5 bin liradır. İstanbul'a sevkiyat için hayvan başı 6 bin lira maliyeti vardır. Hayvanın ortalama bir yılda 30 bin lira maliyeti vardır. Hesabımıza göre buradaki satış fiyatımız da 70 ile 120 bin arasındadır" diye konuştu.