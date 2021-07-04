Kurbanlıklar bu gece geliyor

Yurdun farklı bölgelerinden gelen TIR'lardaki kurbanlık hayvanlar İstanbul girişindeki alanlarda beklemeye başladı. Kurbanlıkların bu gece 00.00'dan itibaren kente girişine izin verilecek.

DHA 04.07.2021 - 16:04

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Anadolu’nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece İstanbul'a giriş yapacak.

Kurbanlıkları taşıyan TIR’lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı.
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Kurbanlıklar, gece saat 00.00’da kente girmeye başlayacak. Ardından hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.
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Bitlis'ten İstanbul'a gelen Ercan Selçuk "30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik" dedi.
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Fiyatların 17-18 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Selçuk, "Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Yem oranına göre maliyet oranına göre tabiki hayvanın üzerine aktarmamız gerekiyor"  diye konuştu.

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