Kurduğu atölyede "masal dünyası" yarattı: "Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor"

Ancak tüm aşamalarının el işi ile ortaya çıkaran kişiler nadirdir. Ürünlerin arkasında bulunan ve duvara asmak için kullanılan aparatlarım bile ahşap ve kendim keserek yapıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. Eserlerimi gören çocukların yüzündeki tebessüm beni çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde boyacı olarak çalışırken de hep beni yönlendikleri yerleri güzelleştirmek için bir şeyler yaptım" diye konuştu.