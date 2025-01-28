Kurduğu atölyede "masal dünyası" yarattı: "Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor"
İzmir'de yaşayan Murat Ülkü (53), Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kurduğu atölyesinde, el emeğiyle ahşap malzemeden çizgi film karakterleri, masal kahramanlarının figürlerini kesip, boyayarak 3 boyutlu resimler, kuklalar ve dekoratif ürünler üretiyor. Rengarenk eserleriyle adeta masal dünyasına çevirdiği atölyesi özellikle çocukların ilgisini çeken Ülkü, "Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor"
Murat Ülkü (53), 20 yaşında boyacı olarak çalıştığı sırada resme olan yeteneğini fark edip, aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdi. 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde boyacı olarak işe giren Ülkü, resim sanatına burada da devam etti. Park, bahçe ve anaokulu duvarlara resimler çizip, renk katmaya başladı.