Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor
Diyarbakır ve Bingöl kent merkezlerinde görülen çekirgelerin sayısı, kış aylarının yaklaşmasına rağmen azalış göstermedi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu durumun kendilerini şaşırttığını ifade ederek, “Sayı artışlarının fazla olması, ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve kültür bitkilerine büyük zararlar verecektir. Biyolojik mücadele öneriyoruz.” dedi.
Diyarbakır ve Bingöl’de, çekirge sayısında gözle görülür artış olması; kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çekirgelerin görülmesi üzerine bilim insanları araştırma yapmaya başladı.