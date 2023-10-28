Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor

Çekirge popülasyonundaki artışın küresel ısınma sonucu yaşandığını belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin ileride kültür bitkilerine zarar vereceğini belirterek, “Küresel iklim değişimleri sonucu artan hava sıcaklığı, böceklerin gelişimi, hayatta kalma süreleri, popülasyon yoğunluğu ve üremelerine çok büyük etkileri var. Tabi bu etki sonucu doğada belli dönemlerde, belli mevsimlerde bulunmayan böcekleri şu anda görebiliyoruz. Mesela bazı zararlı türlerin sayılarında artış, bazı faydalı türlerin sayılarında da azalış olma ihtimali olabiliyor. Ve şehirde de burada da çekirge popülasyonunda çok artış olduğunu görüyoruz. Normalde kışın belli türlere alışığız. Fakat şimdi bakıyoruz birçok tür neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların izlenmesi lazım, bunlar özellikle ileride kültür bitkilerine zarar verebilirler.” diye konuştu.