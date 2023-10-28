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Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor

Diyarbakır ve Bingöl kent merkezlerinde görülen çekirgelerin sayısı, kış aylarının yaklaşmasına rağmen azalış göstermedi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu durumun kendilerini şaşırttığını ifade ederek, “Sayı artışlarının fazla olması, ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve kültür bitkilerine büyük zararlar verecektir. Biyolojik mücadele öneriyoruz.” dedi.

Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - 1

Diyarbakır ve Bingöl’de, çekirge sayısında gözle görülür artış olması; kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çekirgelerin görülmesi üzerine bilim insanları araştırma yapmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - 2

Çekirge popülasyonundaki artışın küresel ısınma sonucu yaşandığını belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin ileride kültür bitkilerine zarar vereceğini belirterek, “Küresel iklim değişimleri sonucu artan hava sıcaklığı, böceklerin gelişimi, hayatta kalma süreleri, popülasyon yoğunluğu ve üremelerine çok büyük etkileri var. Tabi bu etki sonucu doğada belli dönemlerde, belli mevsimlerde bulunmayan böcekleri şu anda görebiliyoruz. Mesela bazı zararlı türlerin sayılarında artış, bazı faydalı türlerin sayılarında da azalış olma ihtimali olabiliyor. Ve şehirde de burada da çekirge popülasyonunda çok artış olduğunu görüyoruz. Normalde kışın belli türlere alışığız. Fakat şimdi bakıyoruz birçok tür neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların izlenmesi lazım, bunlar özellikle ileride kültür bitkilerine zarar verebilirler.” diye konuştu.

Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - 3

“BİYOLOJİK MÜCADELE ÖNERİYORUZ”

Çekirgeyle mücadelede biyolojik mücadeleyi önerdiklerini ifade eden Prof. Dr. Satar, çekirgelerin sayılarının gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - 4

Sayı artışlarının aşırı olmasının, kültür bitkilerine büyük zararlar vereceğine işaret eden Satar, “Özellikle zararlı türlerin sayılarında artış gözlemlendiği zaman bunlara karşı önce biyolojik mücadele öneriyoruz, işte bu ördekler olabilir, keklik olabilir veya sülün olabilir.” diye konuştu.

Küresel ısınma popülasyonu artırdı, iki kent merkezinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - 5
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