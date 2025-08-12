"Kurşun" alarmı: Bölge ciddi risk altında
Doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğu Karadeniz'in buzul gölleri, kontrolsüz insan faaliyetleri nedeniyle çevresel felaketin eşiğine geldi. Bölgedeki yüksek göllerde, silah kullanımına bağlı olarak ‘kurşun' kirliliği alarm vermeye başladı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yer alan buzul gölleri, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, kontrolsüz insan faaliyetleri nedeniyle ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.