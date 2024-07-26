Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu
Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın mahsur kaldığı asansörden kurtarılırken ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ortaya çıkan bir fotoğraf ihmal iddialarını güçlendirdi. Küçük çocuğa asansörden çıkarılırken bir kemer takılmadığı üstelik itfaiye görevlisinin de tek elinde bir termos tuttuğu görülüyor.
Haber: Mustafa Berber / NTV Ankara
Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi, olaya müdahaleye giden İtfaiye görevlilerinin ihmalini tespit etti. Başsavcılık o görevliler hakkında soruşturma izni talep etti.