Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın mahsur kaldığı asansörden kurtarılırken ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ortaya çıkan bir fotoğraf ihmal iddialarını güçlendirdi. Küçük çocuğa asansörden çıkarılırken bir kemer takılmadığı üstelik itfaiye görevlisinin de tek elinde bir termos tuttuğu görülüyor.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 1

Haber: Mustafa Berber / NTV Ankara

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi, olaya müdahaleye giden İtfaiye görevlilerinin ihmalini tespit etti. Başsavcılık o görevliler hakkında soruşturma izni talep etti.

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Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 2

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Sincan'da bir binanın asansörünün arızalanması sonrasında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, Beren Su Bolat ve arkadaşını kurtarmak için olay yerine gitti.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 3

13 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesi sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Ankara Batı Başsavcılığı olaya ilişkin "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 4

Apartman yöneticisi gözaltına alındı, itfaiye görevlilerinin ise bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Yönetici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hızla bilirkişi raporu hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, bilirkişinin ilk raporunda itfaiye görevlilerinin ihmali olduğu belirtildi.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 5

Ortaya çıkan bir fotoğraf karesi de ihmali gözler önüne serdi.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 6

Dar bir boşluktan indirilmek istenen 13 yaşındaki Beren Su'nun üzerinde emniyet kemeri olmadığı, itfaiye görevlisinin ise tek elinde bir termos tuttuğu görüldü.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 7

Savcılık kamu görevlisi olan 1'i şoför 4 itfaiye görevlisi hakkında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Valilikten gelecek iznin ardından itfaiyecilerin bilgi sahibi değil şüpheli olarak dosyaya ekleneceği ve ihmal konusunda da detaylı soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu - 8

Ankara Büyükşehir Belediyesi de personeller hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. İtfaiye görevlileri açığa alındı.

Açıklamada, soruşturma sonucunda sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespit edilmesi durumunda yasal işlemlerin takip edileceği ve uygulanacağı belirtildi.

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