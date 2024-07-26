Kurtarırken öldüren ihmal: Beren Su'ya kemer takılmadı, itfaiyeci termos tutuyordu

Savcılık kamu görevlisi olan 1'i şoför 4 itfaiye görevlisi hakkında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Valilikten gelecek iznin ardından itfaiyecilerin bilgi sahibi değil şüpheli olarak dosyaya ekleneceği ve ihmal konusunda da detaylı soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.