Kurtarma çalışmalarında son durum

Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar enkaz altından 40 kişi kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın da enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Çalışmalar enkaz altından gelebilecek seslerin duyulabilmesi için çok sessiz ve hassasiyetle sürdürülüyor.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin ardından harekete geçti, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD öncülüğünde yürütülen kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 40 kişi enkaz altından canlı kurtarıldı. Elazığ 18, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetti.
Ekipler kurtarma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar enkaz altından gelebilecek seslerin duyulabilmesi için sessiz bir şekilde yürütülüyor. Enkaz altında olduğu değerlendirilen vatandaşların yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

14 saatin ardından bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.  Mustafa Paşa Mahallesi'nde toplam 7 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Elazığ'ın Gezin ilçesinde ise hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişi enkaz altından kurtarıldı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Enkaz altında kalan Hatun Yamış da 13. saatte hafif yaralı olarak enkaz altından sağ çıkarıldı.

VİDEO: İŞTE KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ

Depremin ardından 17. saatte ise Elazığ'da enkazdan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yaralının çıkarılması sırasında çevrede kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışladı. 

TELEFONLA TEMAS KURULAN AZİZE KURTARILDI

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

VİDEO: AZİZE'NİN KURTARILMA ANLARI

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