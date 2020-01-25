Kurtarma çalışmalarında son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin ardından harekete geçti, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
14 saatin ardından bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde toplam 7 kişi enkaz altından kurtarıldı.
Elazığ'ın Gezin ilçesinde ise hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişi enkaz altından kurtarıldı.
Enkaz altında kalan Hatun Yamış da 13. saatte hafif yaralı olarak enkaz altından sağ çıkarıldı.
Depremin ardından 17. saatte ise Elazığ'da enkazdan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.
Elazığ'da Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.
Yaralının çıkarılması sırasında çevrede kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışladı.
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.