Kurtarma çalışmalarında son durum

Depremin ardından 17. saatte ise Elazığ'da enkazdan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.



Yaralının çıkarılması sırasında çevrede kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışladı.