"Kurtlar Vadisi"ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü

Fidanların yöreye uyum sağlayıp ürün vermeye başladığını kaydeden Yusuf Taşyumruk, “Buranın arazisi çok zor olduğu için "Kurtlar Vadisi" olarak adlandırılıyordu. Kurt ve yaban hayvanları da civarda var. Tellerle alanı çevirip yaban hayvanlarına karşı tedbir alıyoruz. Çetnır ırkı ceviz fidanlarını buraya diktik. Kurduğumuz damlama sulama sitemiyle suladığımız fidanlar kısa zamanda bölgeye uyum sağladı. Çok emek verdik, şimdi mahsülümüzü alıyoruz.” dedi.