"Kurtlar Vadisi"ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
Erzincan’ın İliç ilçesinde kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye binlerce ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürmeyi hem de ilk mahsulünü almayı başardı.
İliç ilçesine bağlı Kuruçay köyünden Yusuf Taşyumruk, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2012 yılında, Doğu Anadolu'da ağaç yoksunu kullanılmayan orman arazilerinin, ceviz ağacı gibi gelir getirici ürünlerin fidanları dikilerek ekonomiye kazandırılması ve çiftçinin de ek gelir elde edip geçimini sağlaması amacıyla başlattığı projeden yararlanmaya karar verdi.