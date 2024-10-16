Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siperler gün yüzüne çıktı!
Denizli'de Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda antik kent ve Sarayköy ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siperler buldu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'nde arkeolojik çalışmalarını sürdüren ekip, hem antik kentte hem de Sarayköy ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılmış siperleri gün yüzüne çıkardı.
Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman ve ekibi dönemin askeri evrakları ve uydu görüntülerini inceledikleri sırada keşfettikleri siperlerde çalışma yürüttü. İlk olarak Tripolis Antik Kenti'nde bulunan siperde çalışma yürüten ekip, o dönem kullanılan silah parçaları, mermi ve konserve kutularını buldu.